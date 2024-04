Inter vs Cagliari | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di martedì 9 aprile 2024) Gara valida per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. I nerazzurri si avvicinano a grandi passi al titolo e vogliono altri tre punti contro i sardi che, a loro volta, cercano un risultato positivo per centrare la salvezza.vssi giocherà domenica 14 aprile 2024 alle ore 20.45 presso lo stadio MeazzaVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE La vittoria esterna colta a Udine nei minuti di recupero fa sì che i nerazzurri siano a sei punti dal ventesimo titolo. La squadra di Inzaghi non perde da settembre ed è reduce da quattro vittorie nelle ultime cinque. I sardi, vincendo contro l’Atalanta, hanno fatto un bel balzo in avanti in chiave salvezza. La squadra di Ranieri ha un margine di quattro punti sulla zona retrocessione che non lascia ancora tranquilli, ...