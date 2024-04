Inter scudetto record ma può essere migliorata

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 9 aprile 2024) La cavalcata verso lodella seconda stella non ha distratto gli uomini che guidano l'dall'idea di poter migliorare la squadra a disposizione di Simone Inzaghi per consolidare un ciclo che sta già regalando successi e soddisfazioni. Un work in progress iniziato già nel momento dell'ultimo trionfo tricolore nella primavera del 2021, con Antonio Conte in panchina e una rosa che è stata da allora profondamente rivoluzionata: smontata pezzo per pezzo (non solo per ragioni di bilancio) e ricostruita. Per dare un parametro di riferimento: del gruppo contiano - titolari e riserve - ne sono rimasti ad Appiano Gentile solo sei e tutti gli altri sono cambiati. E rispetto alla primadi Inzaghi il discorso muta poco. Rigenerarsi per evolvere, senza rimanere aggrappati al passato e alla convinzione che buoni risultati portino in ...