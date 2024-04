Inter | l’obiettivo è vincere lo scudetto nel derby con il Milan | ecco le combinazioni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 aprile 2024) Con la vittoria allo scadere sul campo dell’Udinese, l’è arrivata a 82 punti in classifica (26 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta) con 14 lunghezze di vantaggio sul, secondo a quota 68 punti. Un altro passo avanti verso lodella seconda stella e verso la possibilità di festeggiarlo ufficialmente neldel 22 aprile (posticipo della 33esima giornata). In questo senso, quindi, il prossimo turno di Serie A riveste un’importanza cruciale. Leper la celebrazione della seconda stella contro il, infatti, cambiano a seconda dei risultati di domenica 14 aprile. L’gioca in casa contro il Cagliari, ilè impegnato in trasferta a Sassuolo.leche ...