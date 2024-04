Inter | il valore aggiunto è in… panchina | Frattesi decisivo da subentrato | i dati impressionanti

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 9 aprile 2024) Non chiamatelo riserva e nemmeno sostituto di lusso: Davideè un calciatore eccezionale,ed uno dei migliori centrocampisti in circolazione. Il paradosso? Non è un titolare. L’ha piazzato un grande colpo in estate con l’acquisto del classe 1999 dal Sassuolo per 5 milioni euro di prestito più 27 milioni di euro di riscatto. Da febbraio è scattato l’obbligo e il centrocampista può considerarsi a tutti gli effetti un calciatore dell’. I soliti sapientoni non hanno risparmiato le critiche: “ma sono troppi 35 milioni di euro”, “non è un calciatore da”, “arriva dal Sassuolo”. Mai una parola fuori posto:si è integrato subito alla grande nel gruppo, si è messo a disposizione dell’allenatore Simone Inzaghi e si è dimostrato un...