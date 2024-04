Inter | da Udine 3 punti e 2 squalificati | le alternative per il Cagliari

(Di martedì 9 aprile 2024) L’ha vinto contro l’se, ma ha anche perso per squalifica sia Pavard che Lautaro Martinez. Ma col, lesono già pronte.? L’ha portato a casa altri tredi estrema importanza ai fini dell’obiettivo scudetto, ma è anche ritornata a Milano con due giocatori ammoniti ein vista del: ossia Pavard e Lautaro Martinez. I due, diffidati, hanno ricevuto un’ammonizione a testa nei minuti conclusivi di partita. Due cartellini gialli, che gli consentiranno di saltare la partita contro i sardi, in programma domenica sera alle 20.45, ma di esserci il 22 contro il Milan nell’ipotetico derby tricolore. Due assenze che Simone Inzaghi dovrà ovviamente ...

Nicolò Barella in Udinese-Inter (1-2) sembra brillare meno delle uscite precedenti. Tuttavia svolge un gran lavoro a servizio dei compagni, spiccando in diverse statistiche. CRESCE CON IL TEMPO – ... (inter-news)

All’indomani di Udinese-Inter è stato svelato il classico MOTM (Man Of The Match). A votare i tantissimi tifosi della Beneamata. IL TRATTORE ? Il MOTM è Davide Frattesi. Il centrocampista ha deciso ... (inter-news)

Pavard ha giocato ieri Udinese-Inter ed è stato protagonista dei festeggia menti dopo il gol al 95? di Frattesi e il fischio finale. Oggi si è reso protagonista di un post che non lascia particolare ... (inter-news)

Dopo la vittoria di Udine è iniziato il conto alla rovescia in vista della festa dei nerazzurri - C'è chi su Instagram, con un fotomontaggio la seconda stella sulla maglia dell'Inter l'ha già aggiunta: si tratta di Alexis Sanchez che oggi ha pubblicato una foto un'immagine successiva al trionfo di ...gazzetta

Dalmat: "Inter, a Udine vittoria da futuri campioni d'Italia. Gol di Frattesi Merito di Inzaghi" - Quella di ieri sera, a Udine, è stata la vittoria dei 'futuri campioni d'Italia'. Stephane Dalmat commenta così il 2-1 dell'Inter contro l'Udinese, nel consueto Intervento sul suo profilo Instagram. ' ...informazione

Sanchez sfida la scaramanzia per lo Scudetto dell’Inter: fa sognare i tifosi con un dettaglio - All'Inter mancano due vittorie per celebrare lo Scudetto ma Sanchez anticipa i tempi: su Instagram ha caricato una foto con la maglia nerazzurra e la seconda ...fanpage