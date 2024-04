Inter-Cagliari | Ranieri al lavoro | gruppo diviso Un big a parte

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 9 aprile 2024)ha iniziato a preparare la sfida tra, in programma per domenica sera alle 20.45. Nei sardi, un big ha fatto oggi personalizzato.? Verso. I sardi saranno ospiti dei nerazzurri domenica sera a San Siro. Dopo aver sconfitto l’Atalanta, ieri in casa, la squadra di Claudioincontrerà un altro club lombardo e con gli stessi colori sociali. Seduta dial Crai Sport Center per gli isolani, con ilin due parti: tra chi hadi scarico dopo gli straordinari di ieri e chi invece ha fatto attivazione sul campo e circuiti di tecnica. Andrea Petagna haper smaltire il problema fisico. Nei ...