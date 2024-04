Inghilterra | stretta sull’immigrazione | regole più rigide sul lavoro | ormai impossibile per gli italiani fare il cameriere o lavapiatti

(Di martedì 9 aprile 2024) La Gran Bretagna ha recentemente varato una nuova legge anti-immigrazione che rappresenta un punto di svolta significativo per molti giovanie per gli aspiranti lavoratori stranieri nel Regno Unito. Il Premier Rishi Sunak, con questa mossa politica, ha posto nuovi requisiti salariali per l’ottenimento del permesso di, sollevando preoccupazioni e cambiando le prospettive per numerosi cittadini europei. Un Salto salariale Significativo La nuova normativa impone che, per avere il permesso dinel Regno Unito, sarà necessario percepire uno stipendio minimo annuo di 38.700 sterline (circa 45.000 euro), un netto aumento rispetto alla precedente soglia di 26.200 sterline. Questo cambiamento rappresenta una sfida significativa, in particolare per quei settori come la ristorazione e la sanità, che tradizionalmente ...

Italiani a Londra, il lungo addio: per restare 45mila euro l’anno. Arriva la nuova stretta di Sunak - Il Regno Unito introduce nuove barriere all'immigrazione per i giovani italiani che aspirano a lavorare in ambiti come la ristorazione e il settore sanitario: ora è… Leggi ...informazione

Regno Unito, la stretta su studenti e camerieri italiani: per lavorare a Londra serve contratto da 39 mila sterline - «Partire a 18 anni o poco più e andare a fare il cameriere in Inghilterra. Oppure laurearsi come infermiere in Italia e poi andare a lavorare Oltremanica, per garantirsi uno stipendio più alto. Dallo ...corriere

Gran Bretagna, nuova stretta sui visti per lavoro: il cameriere italiano di Londra verso l'estinzione - Il premier Sunak alza il livello dello stipendio necessario per avere il permesso di permanenza nel Paese. A "rischio" professioni nella ristorazione e nella sanità ...tgcom24.mediaset