Ingegnere ucciso a Napoli | fermato un senzatetto L’ipotesi | pagato dalla camorra

Dalle indagini sulla morte di Salvatore Coppola, ucciso a San Giovanni a Teduccio, emerge una circostanza: avrebbe presentato denunce per rientrare in possesso di alcuni immobili nel ... (fanpage)

Omicidio Coppola, fermato il presunto assassino dell’Ingegnere - Restano i tanti dubbi sul movente È atteso per oggi l’esito dell’udienza di convalida del fermo per Mario D.S., il 64enne della periferia est di Napoli, indagato per l’omicidio dell’ingegner Salvatore ...stylo24

Cristofer Oliva, l'amico del cuore è un fantasma - In aula non è venuto e gli avvocati dell'imputato hanno rinunciato a sentirlo. La sua presenza in aula, dinanzi ai giudici della corte di assise, è stata a lungo evocata, ...ilmattino

San Giovanni a Teduccio, Ingegnere ucciso in parcheggio supermarket: c’è un fermo - Un 64enne è stato fermato nell'ambito delle indagini sull'omicidio dell'Ingegnere assassinato a San Giovanni a Teduccio ...2anews