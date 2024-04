Infortunio Dybala | novità per De Rossi | la scelta per Milan-Roma

Roma, il rientro di Abraham per la svolta - Visualizzazioni: 1 La Roma ha riabbracciato Tammy Abraham Dopo il lungo Infortunio l’attaccante inglese torna in campo proprio nel derby contro la Lazio. La vittoria contro i biancocelesti è una nota ...calciostyle

Serio Infortunio per il bianconero: esce in barella, miraggio Roma - I bianconeri perdono uno dei loro protagonisti: costretto ad uscire in barella. La sua presenza contro la Roma, a questo punto, è a serio rischio. Incamerati tre punti di vitale importanza per il pros ...asromalive

VIDEO - 307 giorni dopo: l'urlo dei tifosi per Abraham - Durante il derby di sabato scorso, l'attaccante inglese è sceso in campo per la prima volta dopo quasi un anno dall'Infortunio e l'Olimpico lo ha accolto al meglio ...ilromanista.eu