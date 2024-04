Infortunio Beukema | novità importante dall’allenamento del Bologna

(Di martedì 9 aprile 2024) Le ultime sull’in casadi Samin vista della prossima sfida di Serie A. I dettagli Ilha pubblicato il report dell’allenamento odierno, con un’aggiornamento sulle condizioni di Same Jens Odgaard. I rossoblù affronteranno il Monza nel prossimo turno di Serie A. REPORT– «Sono ripresi oggi gli allenamenti dei rossoblù in preparazione

VERSO SABATO. Con il Monza dubbio sugli esterni davanti - Motta dovrà trovare alternative per Odgaard e Saelemaekers contro il Monza. Urbanski in pole position, Beukema in dubbio. Presenze stimate a 24-25mila per la partita.msn

Corriere dello Sport: “Buongiorno ha aperto all'ipotesi Inter a giugno. Che valuta contropartite e possibili alternative” - Il Corriere dello Sport torna a parlare dell'interesse sempre più concreto dell'Inter per Alessandro Buongiorno, difensore centrale del Torino che nelle menti di ...torinogranata

Inter, non solo Buongiorno per la difesa: “Nome nuovo in lista e altri due profili” - Alessandro Buongiorno è il preferito per la difesa dell’Inter, ma non l’unico nome in lista: ecco le alternative ...fcinter1908