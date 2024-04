Infojob | piattaforma per la ricerca di lavoro online | ha individuato gli obiettivi da focalizzare subito Funzioneranno?

(Di martedì 9 aprile 2024) Cambiareè un passo che conduce verso nuove opportunità, ma mette in moto anche tanti timori. C’è, infatti, chi ama cambiare e, chi invece, ha più timore ad affrontare nuove situazioni professionali. Chi è più sereno e chi si pone mille interrogativi. Per il secondo tipo di personalità,s, laper ladi, ha realizzato una mini guida con alcuni suggerimenti utili per affrontare in maniera corretta i primi giorni delnuovo. ...

