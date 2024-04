Infertilità in aumento | colpisce 15% coppie in Italia

(Di martedì 9 aprile 2024) Roma, 9 apr. (Adnkronos Salute) - L'è una patologia sempre più diffusa a livello globale, che riguarda approssimativamente il 17,5% della popolazione adulta, ossia circa 1 persona su 6. Inla percentuale si attesta intorno al 15% delle. Numeri significativi che sottolineano l'importanza di rendere più accessibili le procedure di procreazione medicalmente assistita (Pma) e garantire trattamenti di alta qualità a chi ne ha bisogno. Nel nostro Paese è disponibile una nuova formulazione di menotropina - principio attivo per il trattamento dei disordini della fertilità - per un approccio personalizzato. “A livello globale e nazionale stiamo assistendo a un calo costante della natalità e a un ritardo nell'età media della prima maternità. Sempre piùcredono di poter facilmente concepire anche ...

