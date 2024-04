Indonesia | scossa di terremoto di magnitudo 6 6 nelle isole Molucche Epicentro a circa 150 chilometri da Tobelo

(Di martedì 9 aprile 2024) Undi6.6 ha colpito oggi le, in. Non si segnalano allarmi tsunami. A riportarlo è l’Istituto geofisico degli Stati Uniti. Laè stata avvertita alle 18.48 () ora locale (le 11.48 italiane) a una profondità di 35. Mentre l’è stato localizzato a 149a nord di, una città sull’isolana orientale di Halmahera. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Una Scossa di terremoto di Magnitudo 5 si è verificata alle ore 15:05:22 (ora italiana) del 5 febbraio 2024 a PAPUA , in Indonesia, con epicentro localizzato sulla terraferma a 186…L'articolo Scossa ... (inmeteo)

Una Intensa scossa di TERREMOTO di Magnitudo 5.9 si è verificata alle ore 10:11:48 del 8 marzo 2024 con epicentro localizzato nei pressi dell’ Indonesia , in mare. Il sisma si è…L'articolo Intensa ... (inmeteo)

Una Scossa di TERREMOTO di Magnitudo 5.7 si è verificata alle ore 19:56:14 del 13 marzo 2024 in Indonesia , con epicentro in mare aperto. Il sisma si è verificato a…L'articolo Scossa di TERREMOTO ... (inmeteo)

Terremoto Indonesia, scossa di magnitudo 6.6 a Galela, tutti i dettagli - Una scossa di terremoto di magnitudo 6.6, si è verificata alle ore 18:56 (ore 11:56 in Italia) con epicentro nei pressi di Galela, Indonesia. La profondità stimata è stata di circa 35 Km. Potete ...3bmeteo

Indonesia, terremoto di magnitudo 6.6 - Un terremoto di magnitudo 6.6 è stato registrato nel mare delle Mollucche, al largo dell'Indonesia. Lo riporta l'Istituto geologico degli Stati Uniti (Usgs).lapresse

Terremoto, sisma di magnitudo 6.6 in Indonesia - Un terremoto di magnitudo 6.6 ha colpito oggi le isole Molucche in Indonesia: non si segnalano allarmi tsunami. Lo riporta l'Istituto geofisico statunitense Usgs.tg24.sky