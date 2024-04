Incidente sull’A2 | furgone si schianta contro il guard-rail | grave il conducente

(Di martedì 9 aprile 2024) Attimi di paura nel pomeriggio di oggi, martedì 9 Aprile,del Mediterraneo tra Eboli e Battipaglia dove unche trasportava batterie – come riporta OndaNews – ha perso illlo finendo perrsiil. Velocemente, sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi del caso. Ilavrebbe riportato ferite gravi. Segui ZON.IT su Google News.

