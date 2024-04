Incidente sul lavoro | operaio muore folgorato in un cantiere a Taranto

(Di martedì 9 aprile 2024) Pubblicato il 9 Aprile, 2024 (Adnkronos) – Undi 58 anni è morto questa mattina in unsulsulla nuova strada in costruzione trae Avetrana. E' rimastoal momento del contatto con dei cavi ad alta tensione. Il personale del 118, giunto sul posto, ha tentato a lungo di rianimarlo ma invano. Sul posto è intervenuta anche la Polizia di Stato. "Questo ennesimo dramma sulha spezzato una famiglia e una comunità e fotografa un problema evidente, cioè la mancanza di sicurezza" ha detto Paolo Capone, Segretario Generale Ugl. "Riteniamo che sia doveroso implementare i controlli per verificare il rispetto delle norme e promuovere una vera e propria cultura della sicurezza sul. È necessario puntare sulla formazione e su ...

Un operaio di San Marzano, in provincia di Taranto , è morto folgorato mentre era in corso una gettata di cemento per coprire alcune tubazioni. L' Incidente , a quanto si apprende, è avvenuto nel ... (tg24.sky)

Incidente durante un allenamento in moto per Andrea Dovizioso , 38 anni, già campione del mondo della classe 125. Il pilota è rimasto ferito oggi, 9 aprile, cadendo mentre era sulla sua moto da ... (today)

(Adnkronos) – Un operaio di 58 anni è morto questa mattina in un Incidente sul lavoro sulla nuova strada in costruzione tra Taranto e Avetrana. E' rimasto folgorato al momento del contatto con dei ... (periodicodaily)

Incidente per Andrea Dovizioso sulla pista da motocross: riportato trauma cranico e trasportato in elisoccorso - Andrea Dovizioso ha riportato un trauma cranico dopo un Incidente sulla pista di motocross di Terranuova Bracciolini. Non è in pericolo di vita ...notizie.virgilio

Paura per Andrea Dovizioso: il pilota cade e batte la testa, l’Incidente sulla pista da motocross - Paura per Andrea Dovizioso: il pilota cade e batte la testa, l'Incidente sulla pista da motocross, trasferito in elisoccorso in ospedale ...unita

Ex Ilva: 50 studenti al processo per la morte di operaio 25enne - Circa cinquanta studenti di Taranto, accompagnati da alcuni insegnanti e dal presidente dell'associazione 12 giugno Cosimo Semeraro, questa mattina si sono recati al tribunale di Taranto per manifesta ...ansa