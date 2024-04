Incidente sul lavoro | incastrato al macchinario dell’azienda di tessuti si ferisce la mano | è grave

La mano gli resta incastrata in un macchinario,ferito un operaio - Incidente stamattina in un'azienda di lavorazione di tessuti a Velletri, vicino Roma. Un operaio mentre lavorava su un macchinario è rimasto incastrato con una mano subendo lesioni. (ANSA) ...ansa

Durante le pulizie cade dalla scala: commerciante grave ad Itri - ITRI Cade dalla scaletta sulla quale era salito per ripulire il soffitto di una stanza da ragnatele e polvere e batte violentemente la nuca sul pavimento. È stato necessario far ...ilmessaggero

Come sta Vingegaard dopo l’Incidente Il danese è in terapia intensiva - Secondo quanto riportato da TuttoBiciWeb, il danese Jonas Vingegaard, vittima di una grave caduta al Giro dei Paesi Baschi, ha subito un intervento al polmone ed è ricoverato in terapia intensiva, per ...oasport