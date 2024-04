Incidente nella pista da cross a Terranuova Bracciolini | motociclista di 40 anni trasportato in ospedale

Due carabinieri sono morti in un incidente stradale verificatosi nella notte in provincia di Salerno . Tre le auto, tra le quali quella dei militari, coinvolte lungo la strada che collega i comuni di ... (gazzettadelsud)

Grave Incidente stradale: un morto e un ferito in gravi condizioni - Grave Incidente stradale, ieri sera, a San Giuseppe Vesuviano, precisamente in via Vasca al Pianillo. Due giovani provenienti da Terzigno che si trovavano su uno scooter sono stati coinvolti in una co ...zoom24

Incidente nella pista da cross, motociclista 40enne soccorso con Pegaso - Incidente all'interno di una pista cross. Questa mattina, alle 11,15 circa, i sanitari dell'emergenza urgenza hanno raggiunto località Tasso, nel comune di Terranuova Bracciolini dove si trova un ...arezzonotizie

Incidente sul lavoro, incastrato al macchinario dell’azienda di tessuti si ferisce la mano: è grave - Infortunio in un'azienda di lavorazione dei tessuti a Velletri dove un dipendente è rimasto incastrato ad un macchinario: gravi lesioni alla mano sinistra ...fanpage