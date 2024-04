(Di martedì 9 aprile 2024) Bruttoper Andrea. L’ex pilota di MotoGP è caduto, nella mattinata di martedì, mentre si stava allenando sulla pista da cross di Terranuova Bracciolini (Arezzo). Nel corso della sessione di allenamento,è caduto sbattendo la testa: ha riportato un trauma cranico e ha perso conoscenza. In seguito all’è statoinpresso l’fiorentino di Careggi in Codice 3. Attualmente non è in pericolo di vita. L'articolo CalcioWeb.

Terranuova Bracciolini (Arezzo), 9 aprile 2024 – grave Incidente in motocross per Andrea Dovizioso , 38 anni, ex campione del mondo classe 125. Stamani, da quanto appreso, è caduto dalla sua moto ... (lanazione)

Terranuova Bracciolini (Arezzo), 9 aprile 2024 – Il Motors Park Il Tasso è una pista di motocross che si trova in via Del Tasso, nel Comune di Terranuova Bracciolini, in provincia di Arezzo. E’ il ... (lanazione)

Incidente Dovizioso, trasportato in elisoccorso in ospedale: le attuali condizioni - Incidente per Dovizioso: brutta caduta in moto, riportato un trauma cranico. L’ex Ducati trasportato in ospedale in elisoccorso ...calcioweb.eu

Andrea Dovizioso, Incidente in allenamento: è grave ma non in pericolo di vita, cosa è successo - Trasferito con l'elisoccorso a Firenze. Nella caduta il pilota 38enne avrebbe riportato un trauma cranico Andrea Dovizioso, 38 anni, già campione del mondo della classe 125, è rimasto ferito questa ...adnkronos

