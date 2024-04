Incidente di Eboli | oggi l’ultimo addio ai due carabinieri

Carabinieri morti: la condanna per droga della 31enne indagata e il Suv dissequestrato pochi giorni prima - Come riporta Salernotoday, nel giugno 2019 Iliano era stata arrestata nell’ambito di un’ampia operazione antidroga dei carabinieri di Eboli, che portò all ... con l’accusa di omicidio stradale per un ...foggiatoday

Chi è Nancy Liliano, la 31enne indagata per omicidio stradale per l’Incidente in cui sono morti due carabinieri a Salerno - È indagata per omicidio stradale per aver provocato l’Incidente in cui nella notte fra il 6 e il 7 aprile scorso sono morti i due carabinieri Francesco Pastore e Francesco Ferraro a Campagna, in provi ...tag24

Manfredonia: oggi i funerali del maresciallo dei CC Pastore, morto nell'Incidente stradale nel salernitano - MANFREDONIA - Questa mattina, nella Cattedrale di Manfredonia i funerali di Francesco Pastore, il maresciallo dei carabinieri deceduto durante un Incidente stradale a Eboli, nel Salernitano, mentre er ...primapress