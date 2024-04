Incendio Ardea aggiornamenti | rogo ancora attivo dopo 24 ore | Tutte le indicazioni alla popolazione

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 9 aprile 2024) A distanza di 24 ore dallo scoppio dell’ad, nella zona di Montagnano, le fiamme nel sito di gomme sonoattive. Iltuttavia è stato circoscritto e sono in corso le operazioni di bonifica e smassamento che andranno avanti per diversi giorni. Dal Comune confermate ledi “tenere le finestre chiuse” e di “proteggere le vie respiratorio” in presenza di fumo e odore intenso.ad, gli24 ore – (ilcorrieredellacitta.com)Sono attesi per la giornata di oggi, martedì 9 aprile 2024, i dati ARPA in merito all’scoppiato ieri ad. Nel frattempo i cumuli e cumuli di pneumatici continuano a bruciare innalzando nel cielo nuvole di fumo tossico. La ...