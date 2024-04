Inaugurato il nuovo padiglione CRT a Terranuova

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 aprile 2024) Arezzo, 9 aprile 2024 – La CRT potenzia e qualifica le sue attività in Valdarno. Stamani è stata inaugurata la ristrutturazione dell’exForlanini al numero 2 di via Donizetti aBracciolini. La Clinica lo ha acquistato dal Comune die dopo i lavori di ristrutturazione che hanno richiesto 6 mesi, è adesso in grado di offrire una struttura di 270 metri quadrati che sarà utilizzata per ampliare le attività. Quindi neuroriabilitazione, riabilitazione in seguito ad interventi chirurgici nonché ad interventi di traumatologia minore, prestazioni a rapporto diretto. La CRT ha già acquistato, nella stessa area, un secondodi dimensione analoga e del quale potrà disporre nel mese di luglio. Dopodichè inizieranno i lavori di adeguamento della struttura alle nuove funzioni sanitarie. ...