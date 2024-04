In vendita l’appartamento di Raffaella Carrà a Roma con piscina e terrazza

Prezzi di vendita e di affitto in crescita in Toscana nei primi tre mesi dell’anno. Firenze sfiora i 4.200 euro/mq - Arezzo, 9 aprile 2024 – Prezzi di vendita e affitto in crescita in Toscana per questo inizio d’anno. E se le compravendite guadagnano l’1,4% nei primi tre mesi del 2024, l’affitto vede un aumento del ...lanazione

Case con domotica in vendita - Le case domotiche, intelligenti o smart home iniziano a essere una parte importante del mercato immobiliare italiano. La casa domotica è una casa automatica e comprende un sistema di gestione e contro ...idealista

Salva la tua ricerca - Proponiamo in vendita a C. da Archi un appartamento di recente costruzione e ben rifinito La soluzione è posta al secondo piano ed è di circa 110 mq oltre i balconi molto ampi. E' composta da: ...libero