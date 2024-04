In sella alla moto si scontra con un’auto a Casnigo | muore Riccardo Carrara

oggi Gisella Cardia non parteciperà alla preghiera del 3 aprile a Trevignano Romano. I fedeli pregheranno comunque il rosario.Continua a leggere (fanpage)

Casnigo (Bergamo) – In sella a una moto , ha perso la vita a 57 anni in un incidente accaduto a Casnigo Riccardo Luigi Carrara , residente a Fiorano al Serio. Nello scontro coinvolta anche un’auto ... (ilgiorno)

La Nostra Famiglia: addio alla maestra Monica, aveva soli 56 anni - La Nostra Famiglia piange la scomparsa della maestra Monica Dainese: aveva solo 56 anni. Originaria di Albavilla, viveva da molti anni a Fabbrica Durini, frazione di Alzate Brianza. E' morta sabato a ...primacomo

Design Week, Elena e Giulia sella presentano 'We are dreamers' - Dal 15 al 21 aprile installazione artistica e immersiva a Milano, in piazza San Babila ...adnkronos

Fiera di Primavera e Pinerolo in sella, il grande evento dell'equitazione - Torna domenica 28 aprile 2024 a Pinerolo (TO) l’appuntamento con la Fiera di Primavera e con “Pinerolo in sella” il grande evento legato all’equitazione che giunge quest’anno alla seconda edizione. Il ...mentelocale