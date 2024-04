In Puglia l’ultimo saluto ai due carabinieri travolti da un Suv Rabbia | dolore e commozione

(Di martedì 9 aprile 2024)e una straordinaria partecipazione perai due, Francesco Pastore e Francesco Ferraro,e uccisi da un Suv, guidati da una donna risultata positiva ai test su droga e alcol, sabato scorso in provincia di Salerno. Nel giorno dei funerali in, terra d’origine dei due militari, è stato indetto il lutto cittadino a Campagna, dove hanno perso la vita i due giovani e nelle due città natali, Manfredonia e Montesano Salentino, nel Leccese, dove si sono svolte le esequie. I funerali dei dueuccisi da un suv nel Salernitano Centinaia di persone sono arrivate nella cattedrale di Manfredonia, per dare l’estremoal maresciallo deiFrancesco Pastore, 25 anni. Chiesa ...

In Puglia in questo fine settimana per promuovere il suo libro ?Tutto qui è per te?, Fabio Volo si è concesso stamattina un bagno in mare fuori programma. Il conduttore... (quotidianodipuglia)

Grecia, terremoto di magnitudo 4.5 avvertito anche in Italia - In Grecia una scossa di terremoto di magnitudo 4.5 è stata registrata alle 00:59 ora locale (le 23:59 di lunedì in Italia) nella parte occidentale del Paese. Nonostante la scossa sia stata nettamente ...meteo

Cammini aperti: un weekend a piedi per conoscere le regioni d’Italia - Sono 42 le escursioni guidate in programma per il 13 e 14 aprile in tutte le regioni del paese. Un'occasione unica per scoprire il territorio.lifegate

Un tampone salivare individua il rischio di tumore al pancreas: lo screening in Puglia - Un tampone salivare, che studia un pannello di 41 geni di predisposizione, per individuare soggetti ad alto rischio di tumore al pancreas. All'Istituto Tumori Giovanni Paolo II, struttura ...quotidianodipuglia