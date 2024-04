In Monkey Man Dev Patel ha dato nuova visibilità alla comunità transgender indiana

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 9 aprile 2024) -Questo articolo contiene spoiler suMan- Come in ogni buon film d'azione e vendetta, ancheMan, debuttoregia di Devsu un lupo solitario (o, più precisamente, un lupo travestito da scimmia), contiene una sequenza in cui si mostra come si allena. A metà del film, pesto, ammaccato, forato da proiettili e arrabbiato, l'eroe senza nome disi strappa ciò che resta di una canottiera e prende a pugni un sacco da boxe fatto di sacchi di riso finché le cuciture non esplodono, acclamato e sostenuto da un pubblico di Hijra, ovvero diindiani.Man mette in risalto la contrapposizione tra la vita agiata ed elitaria di Yatana (burocrate corrotto) e quella degli impoveriti sfruttati dsua cattiva condotta. Il ...