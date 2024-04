In duecento all’Open day della Liuc Genitori e figli in aula sulla formazione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 9 aprile 2024)seduti fianco a fianco in, oppure insieme davanti allo schermo del pc, a seguire la diretta streaming. Sono state circale persone in presenza e un centinaio quelle collegate a distanza che hanno partecipato dell’open day, svoltosi sabato mattina. Open day che si svolgono da una decina d’anni e che puntano alla condivisione fra generazioni degli scenari formativi. L’incontro, nello specifico, si proponeva di illustrare alle famiglie i corsi di laurea triennale in Economia e management e Ingegneria gestionale, gli sbocchi occupazionali, ma anche i servizi garantiti dall’Università Cattaneo agli studenti (in particolare biblioteca, relazioni internazionali e career service). Il saluto introduttivo è spettato al Rettore, Federico Visconti. Quindi è seguita ...