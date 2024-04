In cdm informativa Piantedosi su dicitura ' genitore 1 e 2'

(Di martedì 9 aprile 2024)del ministro dell'Interno, Matteo, secondo quanto si apprende, sulla1 e2' sulle carte d'identità dei minori, dopo che a febbraio la Corte d'appello di Roma è intervenuta sulla questione oggetto di un decreto ministeriale del 2019 (ministro dell'Interno Matteo Salvini). La decisione era legata al ricorso di una coppia di mamme che aveva impugnato il decreto anche davanti al Tar. Già in primo grado il tribunale aveva accolto la richiesta delle mamme. L', viene spiegato, potrebbe preludere a un ricorso contro la decisione attraverso l'avvocatura dello Stato.

Al via il Cdm, sul tavolo il Def - Nella riunione anche la riforma dell'imposta di successione. In esame, inoltre, la ratifica dell'accordo con Tirana sulla sicurezza sociale. Tajani: 'Il superbonus in principio poteva essere una cosa ...ansa

Def, via libera dal cdm al quadro tendenziale: nel 2024 pil al +1% - Il governo conferma le previsioni della vigilia: niente stime programmatiche e numeri in linea con la Nadef come da anticipazioni del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti ...milanofinanza