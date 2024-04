In cammino verso l’uguaglianza Pari i diritti | non lo stipendio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 9 aprile 2024) Latà di genere è ampiamente trattata dalla Costituzione. Oltre al fondamentale articolo 3, l’articolo 37 parla di uguaglianza die salariale sul lavoro e l’articolo 51 di uguaglianza nell’accesso agli uffici pubblici e le cariche elettive; l’articolo 29, infine, parla di uguaglianza giuridica dei due coniugi. E tuttavia l’attuazione dei principi costituzionali è ancora lungi dall’essere realizzata, se è vero che le donne guadagnano atà di mansione il 5% in meno degli uomini e raggiungono posizioni apicali solo in un caso su quattro. Nel caso delle madri poi la situazione di complica. Sia nel lavoro che in famiglia la Costituzione si impegna dunque a garantire non solo latà tra uomo e donna, come eguaglianza formale, ma anche l’eguaglianza sostanziale, tenendo conto delle particolari esigenze ...