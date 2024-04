In autostrada con 6mila euro truffati a 91enne | due arresti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 9 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDue uomini di 33 e 26 anni, originari della provincia di Napoli, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato per truffa aggravata commessa ai danni di una signora di 91 anni residente a Porto San Giorgio, in provincia di Fermo, alla quale, con la tecnica del “maresciallo dei Carabinieri”, erano stati sottrattiin contanti. Personale della sottosezione Polizia Stradale di Caserta Nord, nel corso dei servizi di vigilanza lungo il trattole casertano, hanno controllato per guida pericolosa un’auto nei pressi dell’uscita di Caserta Nord; i due occupanti sono stati controllati e negli slip di uno dei due sono stati rinvenuti. I due sono stati così accompagnati per gli accertamenti negli uffici della Stradale dove, grazie anche alla collaborazione ...