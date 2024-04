In arrivo pioggia e fresco al Nord | caldo al Sud

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 9 aprile 2024) AGI - Condizioni meteo in peggioramento in Italia a partire dalle regioni settentrionali dove avremo piogge e temporali localmente anche intensi tra oggi e domani per effetto della saccatura depressionaria che si muove sull'Europa occidentale e si getta sul Mediterraneo, andando a isolarsi come goccia fredda. Locali fenomeni anche al Centro e sulla Sardegna, generalmente più asciutto al Sud. Nei giorni successivi ci sarà una nuova espansione dell'alta pressione verso l'Europa centro-occidentale con tempo decisamente più asciutto anche in Italia. Temperature in aumento in vista del weekend con valori anche di 8-10 gradi al di sopra delle medie. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano ipotizzano intorno alla metà del mese un peggioramento con aria più fredda in discesa da, tendenza questa da confermare.