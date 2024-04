In Arizona torna lo spettro del divieto quasi totale di aborto

(Di martedì 9 aprile 2024) La Corte Suprema dell'ritiene "applicabile" la legge del 1864 che vieta l'intutti i casi, fatta eccezione per la necessità di salvare la vita della madre. Con quattro voti a favore e due contrari, i giudici dell'hanno stabilito che ilè applicabile vista la mancanza di interventi legislativi federali o statali dopo la decisione della Corte Suprema americana di capovolgere la legge sull'. Il procuratore generale dello stato, il democratico Kris Mayes, ha definito la decisione della corte "incosciente" e un "affronto alla libertà", anche perché la legge di 160 anni fa risale a un periodo in cui "l'non era uno stato, c'era la guerra di secessione e le donne non potevano ...

