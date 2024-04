IN ? Inter-Cagliari | 2 assenze sicure per i sardi! Si valuta un attaccante

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 9 aprile 2024) Oggi ilriprende i lavori in vista della partita tra, in programma domenica sera alle 20.45. Ranieriun giocatore e dovrà fare a meno di due infortunati. ULTIME ? Oggi alle 15 ilriprende i lavori per preparare la partita contro l’, in programma domenica sera alle 20.45. I, reduci dalla pesantissima vittoria contro l’Atalanta in rimonta, dovranno, come raccolto dalla nostra redazione, fare a meno di duecerte: Mancosu e Pavoletti. Claudio Ranieri potrebbe, invece, recuperare Andrea Petagna. L’, di cui aveva parlato lo stesso Ranieri sabato alla vigilia della partita contro la Dea, sta smaltendo l’infortunio e presto ritornerà in gruppo.-News ...