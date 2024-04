Imprese | a Milano la quarta edizione del Financial Forum

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 9 aprile 2024), 9 apr. (Adnkronos) - Torna l'11 aprile prossimo ildi Comunicazione Italiana, appuntamento dedicato all'innovazione della finanza d'impresa, con ospiti cfo, finance director e altri ruoli chiave di aziende leader del Paese. L'appuntamento, giunto alla sua, si svolgerà per la prima volta apresso Phyd. Potrà inoltre essere seguito in diretta su comunicazioneitaliana.tv. Focus di quest'- che vedrà Adnkronos in qualità di main media partner - sarà il concetto di 'integrability', la capacità delle aziende di integrare diverse attività, processi o risorse in modo sinergico ed efficiente e al ruolo chiave del cfo in queste trasformazioni. Diversi gli approfondimenti offerti nell'arco di una ricca giornata di sessioni: ...