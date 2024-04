(Di martedì 9 aprile 2024) (Adnkronos) – Torna l'11 aprile prossimo ildi Comunicazione Italiana, appuntamento dedicato all’innovazione della finanza d’impresa, con ospiti cfo, finance director e altri ruoli chiave di aziende leader del Paese. L’appuntamento, giunto alla sua, si svolgerà per la prima volta apresso Phyd. Potrà inoltre essere seguito in diretta su L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Imprese, a Milano la quarta edizione del Financial Forum - appuntamento dedicato all’innovazione della finanza d’impresa, con ospiti cfo, finance director e altri ruoli chiave di aziende leader del Paese. L’appuntamento, giunto alla sua quarta edizione, si ...adnkronos

Olimpia Milano, Gamba "Ritrovata consistenza, sarà utile per lo scudetto" - Obiettivo scudetto, l'impresa contro il Maccabi potrebbe rivelarsi una beffa. Sandro Gamba guarda oltre la contingenza del momento che vede la sua Olimpia Milano provare a raggiungere ...pianetabasket

Calciomercato Milan, in estate può dire addio ai rossoneri! In arrivo 70-80 milioni - Tuttomercatoweb si interroga sul futuro di Mike Maignan, legato al Milan da un contratto fino al 30 giugno 2026 e per il quale non si sbloccano i discorsi relativi al possibile rinnovo del contratto.milannews24