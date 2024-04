Importavano cocaina dalla Germania | tredici arresti

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 9 aprile 2024) BOLOGNA (ITALPRESS) – Vasta operazione antidroga della Polizia di Stato coordinataProcura della Repubblica Distrettuale di Bologna. Glisono stati eseguiti anche in Albania ed in. L’operazione coinvolge un sodalizio albanese specializzato nella importazione di notevoli quantitativi di.Nel corso delle indagini effettuate in collaborazione con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia e l’Ufficio dell’Esperto per la Sicurezza a Tirana della Direzione Centrale della Polizia Criminale, il Dipartimento della Polizia Criminale (Direzione Investigativa CO e Fast Albania) e l’Ufficio Centrale Nazionale Interpol di Tirana della Polizia di Stato albanese, è stato accertato che i corrieri albanesi, per conto dell’organizzazione, ...