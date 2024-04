Impedire lo spegnimento accidentale del computer

Leggi tutta la notizia su navigaweb

(Di martedì 9 aprile 2024) Almeno una volta ci sarà capitato di spegnerlo per errore ilfisso o il portatile, magari chiudendo il coperchio del notebook (senza aver salvato il lavoro svolto fino a quel momento!) o premendo per sbaglio il tasto Power presente sul case. Può capitare anche che il PC, lasciato incustodito in mano a bambini o ad una persona non autorizzata, possa essere spento accidentalmente dal menu Start o dal pulsante fisico, nonostante in quel momento stessimo scaricando un file o facendo un lavoro non ancora salvato. Per questa eventualità o imprevisto, possiamo adottare tutte le precauzioni per evitare che il PC venga fermato senza il nostro consenso. LEGGI ANCHE -> Se il PC si spegne da solo con arresto improvviso, cosa fare 1) Come nascondere il tasto dida Start Se il problema delloimprovviso ...