Imparare a conoscere l’Arte | due incontri all’Associazione Archeosofica di Arezzo

(Di martedì 9 aprile 2024), 9 aprile 2024 – A chi non è capitato qualche volta, nel corso di una visita all’interno di una chiesa o di un museo, di trovare qualche difficoltà per “decifrare” e comprendere bene un’opera d’arte? Abbiamo gli strumenti per apprezzare fino in fondo ciò che l’artista voleva comunicarci, o ci limitiamo ad un semplice e generico “mi piace o non mi piace”? E di fronte ad opere di arte contemporanea quante volte ci siamo trovati quasi a disagio, come degli esploratori senza una mappa? Certo, anchefigurativa ha un suo linguaggio che va quindi conosciuto per poter godere fino in fondo dei lavori di cui fortunatamente siamo pieni anche nella nostra città. Per darci una preziosa mano in questa “conoscenza”, l’artista Luisa Del Campana terrà duedal titolo “DI LEGGERE”, ...