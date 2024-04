Il video di Maria Assunta che fa la storia di Affari Tuoi | anche Amadeus di sasso | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 9 aprile 2024) Eccoci ancora nello studio dei pacchi, il regno di, laddove si gioca con pacchi, appunto, e fortuna. Si parla, va da sé, di, l'inossidabile format in onda su Rai 1 che ogni giorno centra risultati semplicemente pazzeschi in termini di share. E la puntata di oggi, martedì 9 aprile, scrive una piccola-grande pagina didel programma. La ragione? A misurarsi con la sfida e col dottore è, concorrente in rappresentanza della Sardegna. E cosa c'è di particolare? Presto detto:era diventata un fenomeno-social durante le puntate spese nell'attesa di giocare, in veste di pacchista. Già, perché subito dopo il suo sorteggio ha ripreso a rimbalzare su X - laddove i fan della trasmissione commentano in presa ...