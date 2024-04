Il “viaggio” di 11 imprese tra innovazione e aggregazione | l’11 aprile evento conclusivo del progetto IN DIGIT ART

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 9 aprile 2024) Undici piccoleche, aggregandosi, hanno abbracciato tecnologieali e innovative per migliorare l’ambiente di lavoro, ridurre l’impatto ambientale e potenziare l’efficienza produttiva attraverso investimenti in attrezzature, consulenza e formazione del personale. Da questo percorso è nato un “vademecum” di buone pratiche, che verrà messo a disposizione di altreper aiutarle ad affrontare l’ormai necessaria sfida della transizioneale. È ilIN..ART di ConfartigianatoBergamo finanziato dalla Camera di Commercio di Bergamo nell’ambito del Bando Voucherali I4.0 anno 2023, che ha ottenuto 86 punti su 100 classificandosi come primofinanziato in graduatoria. Giovedì 11 ...