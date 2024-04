Il Vaticano dice NO al gender | aborto | eutanasia e maternità surrogata | sempre più dura la linea tradizionalista della Chiesa

(Di martedì 9 aprile 2024) Dopo cinque anni di lavoro, il, con il suo Dicastero per la DottrinaFede si dota di un testo base sulla Dignità umana. “Dignitas infinita”, includendo il messaggio chiave di papa Francesco integra la difesadignità umana, tradizionalmente riferita al no all’, alla teoria, all’e al rifiuto, concetti fondamentali del magistero di Francesco come la guerra alla povertà, la violenza sui migranti e sulle donne, fino al “femminicidio” in una concezione complessiva e integrale. In cui trova spazio ancora un duro attacco alla “teoria del” che resta “pericolosissima perché cancella le differenze nella pretesa di rendere tutti uguali”. Il Papa ha ...

Sulla scomparsa di Emanuela Orlandi ci sono tre inchieste: quella della procura di Roma, la commissione parlamentare che sta per partire dopo il via libera delle Camere, e quella del Vaticano . Su ... (iltempo)

Io, femminista, dico no all’utero ambulante - Il documento Vaticano sulla dignità umana non dovrebbe stupire: sui temi bioetici e sulla maternità surrogata la posizione della Chiesa non ha mai oscillato. Se dal terreno religioso ci spostiamo su q ...informazione

Striscia di Gaza, continuano i raid: "C'è una data" per l'attacco a Rafah dice Netanyahu - Malgrado l'annuncio di un parziale ritiro delle truppe da parte di Israele, sulla porzione meridionale della Striscia di Gaza continuano a piovere bombe. Mentre si negozia al Cairo su una tregua nei p ...it.euronews

Vaticano: maternità surrogata sia delitto universale. Si ai gay, no a teoria gender ed eutanasia - La Chiesa scende in campo contro l'utero in affitto e nel nuovo documento del dicastero per la Dottrina della fede ' Dignitas infinita circa la dignità umana' che ha ricevuto l'approvazione del Papa l ...tg.la7