(Di martedì 9 aprile 2024) Un’opera attesa da anni che apporterà un miglioramento sensibile alla mobilità cittadina e dell’hinterland e che sarà attenta all’impatto ambientale, permettendo alla comunità bergamasca di confrontarsi con altre realtà europee dove la mobilità collettiva è diventata occasione per rendere più vivibili i territori, rivitalizzare le aree pubbliche e stimolare la rigenerazione urbana, consolidando il valore patrimoniale sia pubblico che privato. Al via nella Bergamasca i cantieri della lineaviaria T2 Bergamo-, che entrerà in vigore a luglio 2026. Il tracciato, a, si sviluppa sul sedime dell’ex ferrovia della Valle Brembana (dismessa nel 1966), attraversa cinque Comuni (Bergamo, Ponteranica, Sorisole, Almè e) e interessa una ...

Il tram porta al futuro. Si posa il doppio binario fino a Villa d’Almè - Il tracciato si svilupperà lungo il sedime dell’ex ferrovia della Val Brembana. Lungo 11,5 chilometri, sarà affiancato da una ciclabile. Opera da 225 milioni.ilgiorno

