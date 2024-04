Il Tortue di Cartier è ancora tra noi ed è una meraviglia

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 9 aprile 2024) A distanza di 112 anni dalla sua creazione, ilditra noi. Anzi, è tornato con prepotenza, come dimostrano i nuovi modelli presentati al Watches and Wonders 2024 a Ginevra, lanciati nell'ambito della collezionePrivé. «La collezionePrivé celebra il design degli orologi leggendari del repertorio della Maison», spiega ufficialmente il marchio francese. I nuovi segnatempo sono prodotti in numero limitato e sono numerati. Quest'anno, per l'ottava edizione della collezionePrivé, ilsuccede al Crash, al Tank Cintrée e al Tonneau. ©L'idea alla base del, nato nel 1912, era quella di abbandonare la rotondità dei segnatempo dell'epoca per proporre un orologio dalle linee ...