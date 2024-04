Il tiktoker Shamzy | Così ho trasformato la popolarità sui social in un lavoro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 aprile 2024) Firenze, 9 aprile 2024 - Ogni epoca ha la sua lingua, ogni generazione la propria. Negli ultimi anni, inetwork si sono riempiti di termini che le persone over 40 stentano a decifrare e che invece giovani e giovanissimi usano come fossero una loro seconda lingua. Insieme a sigle, abbreviazioni ed emoji, sono entrati a far parte del vocabolario della rete molti termini derivati dall’inglese e poi italianizzati, come googlare, taggare, linkare, postare, chattare, twittare, instagrammare, quasi sempre digitate in compagnia di un selfie. Ma c'è anche chi, proprio grazie al boom dei, è riuscito a creare un. Come Andrea Di Raimo, classe 2000, il ticktoker da 2 milioni di follower conosciuto come, oggi ospite del Coop Summit '24, l'evento dedicato all'esplorazione dell'imprenditoria giovanile. ...