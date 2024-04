Il supermercato online di Amazon apre per tutti

(Di martedì 9 aprile 2024) A Milano, Roma, Torino e Bologna da oggi si estende ala possibilità di fare la spesa alimentaresu, ricevendola a casa in giornata. Il servizioFresh, che offre frutta, verdura, latticini, carne, pesce, prodotti per la cura domestica e della persona, finora era riservato solo agli iscritti adPrime: migliaia le spese effettuate alla settimana nelle quattro città in cui è attivo. Adesso l'opportunità è peri residenti nelle quattro aree servite, riservando ai clienti Prime alcuni vantaggi, in termini di sconti e promozioni. "Siamo sempre alla ricerca di soluzioni per rendere la spesa dei nostri clienti ancora più semplice, rapida e conveniente - sottolinea Camille Bur, responsabile diFresh per Germania, Italia e Spagna - ...

Examonline presenta la piattaforma per esami online con vigilanza da remoto basata sull'intelligenza artificiale - MUMBAI, India e MILANO, 9 aprile 2024 /PRNewswire/ -- Examonline, fornitore leader di soluzioni di valutazione online, ha annunciato oggi l'inaugurazione della sua piattaforma per esami online con vig ...adnkronos