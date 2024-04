Il sogno di Vimercate | diventare Città delle api

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 9 aprile 2024) L’appalto per la gestione del verde raddoppia per permettere un esperimento sulla biodiversità.punta aapi e riduce quasi a metà gli sfalci in aree fuori mano "per favorire l’impollinazione senza dare fastidio alla gente". In tal modo si spera di attirare anche farfalle e tutti quegli insetti che aiutano il pianeta a rimanere in equilibrio. Questo il piano del Comune che ha spacchettato il servizio. La prima selezione vinta dal consorzio Cs&L è dedicata ai parchi pubblici: Trotti, Sottocasa, Oreno, Ruginello, Villa Volontieri e De Amicis e prevede 10 tagli annuali anche nelle aiuole principali e nelle rotatorie. Un discorso a parte è quello sul parco Gussi gestito dalla cooperativa Buenavista da inizio 2023. Il secondo appalto è dedicato a tutte le altre aree verdi municipali ...