‘Il Segreto di Liberato’ | dal 9 maggio al cinema

Dal 9 maggio arriva al cinema per una settimana questo film che mescola animazione, live action e cinema documentario per raccontare il misterioso musicista napoletano. ecco quel che c'è da sapere su ... (comingsoon)

Il 2024 passerà alla storia come l’anno dell’uscita del film su Liberato. Il cantautore partenopeo mascherato, come riporta Rolling Stone, regala ai suoi fan un proprio Natale in una data alla quale ... (optimagazine)