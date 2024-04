Il Salento piange i due carabinieri | in centinaia al funerale di Francesco Ferraro e Francesco Pastore

(Di martedì 9 aprile 2024) La comunità pugliese è colpita da un dolore profondo in seguito alla tragica morte di due giovani, rispettivamente di 27 e 25 anni, in un drammatico incidente avvenuto sabato scorso sulla statale 91. Le città di Montesano Salentino e Manfredonia, ma anche l’intero, hanno reso omaggio ai due uomini in divisa, vittime di un evento tragico che ha lasciato un segno indelebile nella comunità.Leggi anche: Tutto su Nancy Liliano, la donna che ha investito e ucciso i due, travolti dal Suv mentre erano sull’auto di servizio, appuntato scelto di 27 anni, e, 25 anni, hanno perso la ...

Campagna piange i suoi carabinieri: folla omaggia feretri diretti in Puglia - CAMPAGNA. La comunità di Campagna, ancora sotto choc, piange i giovani carabinieri Francesco Pastore e Francesco Ferraro, deceduti a seguito del tragico incidente stradale avvenuto, ieri sera, lungo l ...informazione

Chi erano Francesco e Giorgio, i due salentini morti per incidente nel giorno di Pasqua. Due comunità distrutte dal dolore - Un'intera comunità piange per Francesco Saranelli, il 22enne che ha perso la vita la sera di Pasqua sulla Statale 274. E prega per Alberto, l'amico che era in auto con lui e ...quotidianodipuglia