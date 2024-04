Il ritorno in campo di Totti | ecco quando e dove giocherà

(Di martedì 9 aprile 2024) L'ex bandiera della Roma parteciperà come giocatore e capitano al primo Mondiale a 7 della Kings League di Piqué, in programma da fine maggio a Città del Messico

Ieri sera si è giocata Inter-Empoli e la squadra di Simone Inzaghi ha ottenuto altri tre punti vincendo per 2-0 a San Siro. I tifosi hanno votato il loro migliore in campo , il club nerazzurro lo ha ... (inter-news)

L'EX - De Nicola: "Olivera out un mese, troppi infortuni Il cambio di preparazione ha inciso" - Alfonso De Nicola, ex medico sociale del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in un’intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss Napoli. Professor De Nicola come giudica l’infortunio di Olivera Potr ...napolimagazine

Fagioli, lo psicoterapeuta sicuro: «Il rientro in campo è un momento delicato» - Fagioli, parla lo psicoterapeuta: «Il cerchio non si chiude: finisce la squalifica ma non la cura». Le dichiarazioni di Paolo Jarre Tuttosport ha intervistato il dottor Paolo Jarre, psicoterapeuta che ...juventusnews24