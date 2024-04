Il ritorno di Berrettini in grande stile è una bella notizia per tutti | tranne che per gli haters Il Fatto

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 9 aprile 2024) Matteoè tornato. O comunque sta tornando. La luce in fondo al tunnel si è ulteriormente avvicinata. Ha vinto in due set il torneo Atp 250 di Marrakech che ovviamente non è Wimbledon ma è un torneo sulla terra rossa “Matteoha vinto due giorni fa a Marrakech il suo ottavo titolo Atp, e la lista di coloro che dovrebbero chiedergli scusa è già più lunga di tutte le beghe giudiziarie del centrodestra (ma pure del Pd)” esordisce così Andrea Scanzi alQuotidiano parlando di Matteo che con la vittoria di domenica è tornato ad essere il numero 84 al mondo. È chiaro chenon è Sinner, anche perché ha oramai 28 anni, ma il suoal tennis è stato strepitoso considerando che in un mese hapiù punti che Musetti in tutto il 2024. Bentornato ...