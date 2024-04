Il rapper ospite di Francesca Fagnagni racconterà la sua verità

La tanto discussa partecipazione di Fedez a Belve , che prima ancora di andare in onda ha già fatto discutere i fan, ha finalmente una data : il rapper sarà intervistato da Francesca Fagnani nella ... (thesocialpost)

A partire dal prossimo 2 aprile tornerà, in prima serata su Rai2, il popolare e graffiante talk show condotto da Francesca Fagnani, Belve. In attesa della messa in onda cresce sempre di più la ... (isaechia)